У НАБУ заявили, що розслідують лише справи Лозового та Дейдея

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П'ятниця, 19 травня 2017, 22:49

Детективи НАБУ здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях стосовно лише двох депутатів, з яких ГПУ попросила зняти недоторканність - Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій у п’ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, ці провадження розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернення громадських організацій.

"Проте лише стосовно одного з цих двох парламентарів, а саме Євгена Дейдея, проект підозри та відповідного подання до Верховної Ради підготовлено детективами НАБУ за матеріалами проведеного досудового розслідування. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України ("Незаконне збагачення")", - повідомили у відомстві.

"Щодо решти підозр, то в їхній підготовці детективи участі не брали. НАБУ наразі невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлено ці документи. Тому Бюро наразі утримується від коментарів щодо їхнього змісту та обгрунтованості", - додали в НАБУ.

У відомстві також нагадали, що згідно із ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України, письмове повідомлення про підозру народному депутату здійснює генеральний прокурор. Притягнення до кримінальної відповідальності парламентарів за наявності достатніх доказів для підозри відбувається після отримання на це відповідної згоди Верховної Ради. Необхідне для цього подання вносить генеральний прокурор.

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

Українська правда

Теми: НАБУ Генпрокуратура Верховна Рада
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