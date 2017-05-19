ЦВК достроково припинила повноваження Київської ОВК

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П'ятниця, 19 травня 2017, 23:16

Центрвиборчком достроково припинив повноваження всього складу Київської обласної виборчої комісії.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

"Комісія достроково припинила повноваження усього складу Київської обласної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Це рішення було ухвалене, зокрема, через бездіяльність зазначеного виборчкому, а саме - коли влітку 2016 року помер депутат облради від "УКРОПу", його місце мав посісти наступний у виборчому списку однопартієць, проте комісія так і не ухвалила відповідного рішення.

"За таких обставин Центральна виборча комісія встановила факт одноразового грубого порушення Київською обласною виборчою комісією вимог Конституції України і Закону України "Про місцеві вибори" та достроково припинила повноваження усього її складу", - зазначається у повідомленні.

У ЦВК наголосили, що місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Київської обласної виборчої комісії, можуть не пізніше  24 години 21 травня 2017 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної комісії.

Укрінформ

Теми: ЦВК
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