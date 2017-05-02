Держдеп США попереджає про загрозу терактів в Європі
Державний департамент попереджає громадян США про загрозу терористичних актів по всій Європі.
Про це йдеться в заяві Держдепу.
Відзначається, що термін попередження закінчується 1 вересня 2017 року.
У Держдепі зазначають, що недавні теракти у Франції, Росії, Швеції та Сполученому Королівстві показують, що "Ісламська Держава", "Аль-Каїда" та інші пов'язані з ними терористичні угруповання, мають можливість планувати і здійснювати теракти в Європі.
"Хоча місцеві органи влади продовжують проводити контртерористичні операції, Держдепартамент, проте, як і раніше стурбований можливістю майбутніх терористичних нападів. Громадяни США повинні завжди бути напоготові, тому що посібники терористів або незалежні екстремісти можуть здійснювати напади без попередження", - йдеться в повідомленні.
У заяві підкреслюється, що екстремісти фокусуються на туристичних об'єктах, транспортних вузлах, ринках, торгових центрах, урядових установах. Терористи можуть використовувати для атак вогнепальну зброю, вибухові речовини, транспортні засоби, холодну зброю.
У Держдепі зазначили, що США тісно співпрацюють з європейськими партнерами в зв'язку з загрозою міжнародного тероризму і працюють над запобіганням терактів і зміцненням захисту від потенційних загроз.
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