У РФ заявили про зустріч Тіллерсона і Лаврова

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Вівторок, 2 травня 2017, 02:26

1 травня відбулася телефонна розмова Держсекретаря США Рекса Тіллерсона і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє МЗС РФ.

Відзначається, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони. В ході неї було обговорено графік майбутніх російсько-американських контактів, в тому числі узгоджена бесіда "на полях" міністерського засідання Арктичної ради в Фербенксі (Аляска) 10-11 травня.

Також, як відзначається, в ході розмови "розглядалися деякі питання двосторонньої сфери відносин".

"Глави зовнішньополітичних відомств також коротко обмінялися думками про міжнародну зустріч в Астані 3-4 травня щодо Сирії", - відзначили в МЗС РФ.

Раніше в МЗС РФ заявляли, що можливість зустрічі Тіллерсона і Лаврова опрацьовується.

Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснив свій перший офіційний візит до Москви, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони обговорювали питання Сирії та Донбасу.

Теми: Росія США
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