У Мінську після першотравневої ходи затримали лідера опозиції

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Вівторок, 2 травня 2017, 02:56

У Мінську після акції протесту 1 травня був затриманий опозиційний політик Павло Северінець.

Про це повідомляє ВВС.

Северінець, член оргкомітету зі створення білоруської християнсько-демократичної партії, 1 травня разом з соратниками очолив ходу в центрі міста. Після завершення акції він не повернувся додому, про його місцезнаходження протягом декількох годин не знали сім'я і соратники.

Дружина політика Ольга Северінець повідомила пізніше, що знайшла чоловіка в центрі ізоляції правопорушників.

Соцмережі і ряд білоруських недержавних ЗМІ повідомляють також про затримання опозиційного активіста Максима Вінярського, який запалив під час ходи фаєр.

У ході взяли участь не більше 150 громадян. Рух демонстрантів супроводжувала колона автозаків, але публічних перешкод акції опозиціонерів не було.

На мітингу звучали гасла, пов'язані зі святом 1 травня. Присутні вимагали економічних свобод, а також скандували "Лукашенко йди" і "Живе Білорусь!"

Демонстранти також вимагали звільнення активістів, взятих під варту після Дня Волі 25 березня і звинувачених у спробі повалення чинної влади шляхом створення незаконних воєнізованих формувань.

Нагадаємо, 29 квітня в Мінську засудили до п'яти діб адміністративного арешту опозиційного політика Миколу Статкевича, який закликав своїх прихильників вийти 1 травня на демонстрацію протесту проти політики президента Олександра Лукашенка.

Теми: Білорусь опозиція
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