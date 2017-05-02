На Донбасі затримали двох чоловіків, у яких вилучили гранати

1 травня в Кураховому Донецької області поліція спільно з СБУ і військовою комендатурою в ході спецоперації затримала двох чоловіків.

Про це повідомив в Facebook глава Нацполіціі Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"У одного з них (затриманих) вилучений шприц з наркотиками, а при огляді їх місць проживання виявлені 13 гранат РГД-5, 4 гранати Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалів", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули вибухотехніки. Обставини встановлюються.