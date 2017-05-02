Трамп і Путін поговорять по телефону 2 травня

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Вівторок, 2 травня 2017, 05:27

Президент США Дональд Трамп поспілкується по телефону з російським лідером Володимиром Путіним у вівторок, 2 травня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Переговори призначені на 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом).

Високопоставлений представник адміністрації Трампа сказав, що обидва лідери, ймовірно, обговорять ситуацію в Сирії.

Першиа телефонна розмова між Трампом і Путіним сталася в кінці січні. Пізніше вони також спілкувалися по телефону, проте особисто не зустрічалися.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці травня.

Теми: Трамп Путін
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