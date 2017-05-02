Трамп і Путін поговорять по телефону 2 травня
Президент США Дональд Трамп поспілкується по телефону з російським лідером Володимиром Путіним у вівторок, 2 травня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.
Переговори призначені на 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом).
Високопоставлений представник адміністрації Трампа сказав, що обидва лідери, ймовірно, обговорять ситуацію в Сирії.
Першиа телефонна розмова між Трампом і Путіним сталася в кінці січні. Пізніше вони також спілкувалися по телефону, проте особисто не зустрічалися.
Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці травня.
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