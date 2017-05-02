Конгрес США до 5 травня має ухвалити рішення щодо $560 млн для України

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Вівторок, 2 травня 2017, 10:54

У Конгресі США представлено консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн дол. США, ухвалення закону має відбутися до 5 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Посольство України в США.

"Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) - не менше 238 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без врахування кредитних гарантій, які цього року поки не розглядаються, асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн дол. США, порівняно з 2016 роком).

За даними посольства, виділені кошти на зміцнення оборонних і безпекових можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн дол. США, яка може повністю бути використана після 1 жовтня 2017 року"

Наступним етапом набуття чинності Консолідованим законом стане його ухвалення Сенатом і Палатою представників, що має відбутися до 5 травня, та надалі підписання президентом США.

Європейська правда

Теми: США
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