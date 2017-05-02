В Одесі перевіряють "замінування", проросійські активісти заявляють про обшуки

В Одесі поліцейські перевіряють два повідомлення про замінування.

Як повідомляє поліція Одещини, о 10.30 до поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування Національного університету ім. Мечникова, а через чотири хвилини надійшло ще одне повідомлення про замінування Одеського Національного політехнічного університету.

На вказані місця виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи зі службовими собаками.

Перевірка обох університетів триває.

Разом з тим, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", правоохоронці проводять обшуки у деяких проросійських активістів в Одесі.

Зокрема, про проведення обшуку повідомив один з лідерів проросійських активістів Моріс Ібрагім. "Друзі, у мене проводиться обшук", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що обшуки проводяться співробітниками СБУ за двома, а за іншими даними - за п'яти адресами.

Разом з тим, в прес-службі управління СБУ в Одеській області агентству не змогли ні підтвердити, ні спростувати факт проведення обшуків.

"На сьогодні заплановано велику кількість слідчих заходів. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати факт проведення таких заходів у конкретної особи", - сказала агентству прес-секретар УСБУ Анна Шевчук.