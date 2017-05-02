В Одесі вшанували пам'ять загиблих 2 травня українських активістів

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Вівторок, 2 травня 2017, 12:54
Думська

Близько ста людей взяли участь у поминальній акції за першими загиблими в трагедії 2 травня 2014 року в Одесі - представниками проукраїнської сторони зіткнень Ігорем Івановим та Андрієм Бірюковим.

 
Всі фото "Думської"

Як передає "Інтерфакс-Україна", на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської учасники акцій розмістили на огорожі тротуару фотографії загиблих, квіти і стрічки в кольорах українського прапора.

В рамках заходу відбулася панахида за загиблими.

 

Як повідомляє прес-служба поліції Одещини, під час проведення поминальних молебнів за загиблими 2 травня 2014 року на Соборній площі порушень публічного порядку не допущено.

 

Поліція продовжує посилене патрулювання центральних вулиць та площ міста.

Теми: Одеса
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