Одеса: з Куликового поля евакуювали людей через "замінування". Є затриманий

Поліція проводить евакуацію громадян з Куликового поля в Одесі через повідомлення про замінування. Затримано чоловіка, який поводився агресивно стосовно поліцейських.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, після отримання повідомлення про замінування поліція створила коридор і попросила людей відійти, щоб кінологи і вибухотехніки могли обстежити територію.

Фото поліції Одещини

Однак група громадян відмовилася відійти, і поліція їх відтіснила, щоб звільнити прохід для кінологів та вибухотехніків.

"Один з громадян почав агресивно поводитися стосовно поліцейських, він був затриманий за злісну непокору поліції. Наразі його доправлено до одного з територіальних відділів поліції. В подальшому його діям буде надана правова кваліфікація", - сказав Тракало.

Він наголосив, що поліція вкотре закликає громадян виконувати законні вимоги поліцейських, оскільки вони спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку.

О 13:25 речник Нацполіції додав, що поліція швидко перевірила повідомлення про замінування. Вибухівки не знайшли, людей будуть знову пускати на Куликове поле.

Катерина Тищенко, УП