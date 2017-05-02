Більшість поранених військових в понеділок постраждали на Луганському напрямку
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок.
"Основні втрати вчора наші війська понесли на Луганському напрямку, там троє поранених. І ще один зазнав поранення на позиції шахта "Бутівка", - уточнив він.
За словами Мотузяника, всього на Луганському напрямку в понеділок відбулося 6 ворожих збройних провокацій.
На Донецькому напрямку зафіксовано 17 обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. При цьому ворог випустив по українських захисниках 80 мінометних снарядів.
"Дуже неспокійно вчора було в Авдіївці. Бойові дії почалися близько 17 години і не припинялися аж до кінця доби. Противник кілька разів відкривав вогонь з мінометів з трьох різних напрямків", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.
На Маріупольському напрямку відбулося 32 обстріли, з яких 6 із важкої зброї, було випущено близько 30 мін.
Українська правда
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