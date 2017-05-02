Більшість поранених військових в понеділок постраждали на Луганському напрямку

59 переглядів
0
Вівторок, 2 травня 2017, 13:35

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок.

"Основні втрати вчора наші війська понесли на Луганському напрямку, там троє поранених. І ще один зазнав поранення на позиції шахта "Бутівка", - уточнив він.

За словами Мотузяника, всього на Луганському напрямку в понеділок відбулося 6 ворожих збройних провокацій.

На Донецькому напрямку зафіксовано 17 обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. При цьому ворог випустив по українських захисниках 80 мінометних снарядів.

"Дуже неспокійно вчора було в Авдіївці. Бойові дії почалися близько 17 години і не припинялися аж до кінця доби. Противник кілька разів відкривав вогонь з мінометів з трьох різних напрямків", - зазначив речник Міноборони з питань АТО.

На Маріупольському напрямку відбулося 32 обстріли, з яких 6 із важкої зброї, було випущено близько 30 мін.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 55 обстрілів, 4 військових ЗСУ поранені 2 травня 2017, 06:41
Бойовики гатять по Мар'їнці, поранено двох цивільних 1 травня 2017, 21:06
У перший день травня 5 військових ЗСУ отримали поранення - АТО 1 травня 2017, 19:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Одеса: з Куликового поля евакуювали людей через "замінування". Є затриманий
КВУ назвав переможців виборів в ОТГ за партійними списками
У СІЗО Ростова спростували інформацію про смерть українця
Доба в АТО: 55 обстрілів, 4 військових ЗСУ поранені
Усі новини
6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль

5 фактів про сир

Сир як пігулка довголіття