СБУ затримала в Одесі групу людей за підозрою в підготовці терактів

СБУ затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.

Скріншот з відео СБУ

Про це повідомляє у вівторок управління СБУ в Одеській області.

"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.