СБУ затримала в Одесі групу людей за підозрою в підготовці терактів

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Вівторок, 2 травня 2017, 13:48

СБУ затримала в Одесі групу місцевих мешканців, які підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій.

 
Скріншот з відео СБУ

Про це повідомляє у вівторок управління СБУ в Одеській області.

"Оперативники спецслужби із задіянням спецпідрозділу "Альфа" затримали в Одесі групу місцевих мешканців, які обґрунтовано підозрюються у підготовці терористичних актів, диверсій та провокацій", - йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: Одеса СБУ
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