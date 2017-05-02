На Куликовому полі Одеси противники провокують один одного речівками

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Вівторок, 2 травня 2017, 15:15

Від 500 до 1 тисячі людей беруть участь в поминальній акції на Куликовому полі в Одесі у вівторок.

Як передає "Інтерфакс-Україна", ще кілька сотень людей сконцентрувалися в чергах перед металодетекторами, через які здійснюється вхід на площу.

Акція в цілому проходить без пригод, незважаючи на те, що, крім проросійських активістів, на площі перебуває декілька проукраїнських активістів, а ще кілька десятків представників правих організацій зібралися за оточенням правоохоронців поруч з Куликовим полем.

Ідеологічні противники періодично провокують один одного речівками.

Як повідомляє "Громадське", на заході присутні тисячі правоохоронців, вони не пропускають представників одеського Автомадану зі спецзасобами на місце проведення заходу. Їхні мобільні групи перебувають неподалік Куликового поля.

Теми: Одеса
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