Поліція підсумувала Першотравень: 91 захід, без серйозних порушень безпеки

Участь у 91 масовому заході, що відбулися 1 травня в Україні, взяли понад 19,1 тис. осіб, масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку.

Про це повідомили у Нацполіції України 2 травня.

За даними НП, найбільш багатолюдними були заходи у Херсонській області та у Києві, де зафіксовано 6 та 3,5 тисячі осіб відповідно.

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 4,9 тисяч правоохоронців - 3,5 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисяч військовослужбовців Нацгвардії.

"В цілому масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку, конфліктів між учасниками масових акцій у Вінниці та Харкові вдалося не допустити", - повідомили у поліції.

Також в НП зазначили, що у Херсоні відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) за фактом пошкодження невідомими вікна офісу політсили та закидання у приміщення димових шашок.