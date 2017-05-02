Поліція підсумувала Першотравень: 91 захід, без серйозних порушень безпеки

82 перегляди
0
Вівторок, 2 травня 2017, 16:18

Участь у 91 масовому заході, що відбулися 1 травня в Україні, взяли понад 19,1 тис. осіб, масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку.

Про це повідомили у Нацполіції України 2 травня. 

За даними  НП, найбільш багатолюдними були заходи у Херсонській області та у Києві, де зафіксовано 6 та 3,5 тисячі осіб відповідно. 

Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 4,9 тисяч правоохоронців - 3,5 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисяч військовослужбовців Нацгвардії. 

"В цілому масові заходи відбулися без серйозних порушень публічної безпеки і порядку, конфліктів між учасниками масових акцій у Вінниці та Харкові вдалося не допустити", - повідомили у поліції. 

Також в НП зазначили, що у Херсоні відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) за фактом пошкодження невідомими вікна офісу політсили та закидання у приміщення димових шашок. 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Меркель та Путін поговорили про Донбас, "Мінськ" та терористів
Прем’єр-міністр Чехії оголосив про відставку уряду
Одеса: з Куликового поля евакуювали людей через "замінування". Є затриманий
КВУ назвав переможців виборів в ОТГ за партійними списками
Усі новини
Апетит

Весь час мучить голод? Учені кажуть, винна може бути сіль

Афіша на 28-30 квітня

Казки на ніч. Зощенко, ретро-круїз, вечірки, виставки, концерти ...