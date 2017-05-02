СБУ знайшла російські міни біля військової частини у Широкиному

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Вівторок, 2 травня 2017, 17:15

Співробітники Служби безпеки України виявили дві міни російського виробництва у районі проведення АТО.

Як повідомляє прес-служба СБУ, боєприпаси у зведеному стані були встановлені поблизу однієї з військових частин Збройних сил України поблизу міста Широкине Донецької області.

Оперативники СБУ деактивували дві протипіхотні міни направленої дії "МОН-50" та передали їх військовим.

 
Фото СБУ

За висновками фахівців, боєприпаси були виготовлені у 1997 році у Росії та не перебувають на озброєнні Збройних сил України.

Тривають  відповідні процесуальні дії.

Теми: Донецька область СБУ
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