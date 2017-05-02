Путін поскаржився, що трагедію 2 травня в Одесі досі не розслідували

Президент РФ Володимир Путін заявив, що винні у загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року до цього часу не покарані і "світова спільнота не повинна забувати про це".

Як повідомляє РІА Новости, про це Путін заявив за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Сочі.

"Як ви пам'ятаєте, три роки тому в Одесі ... сталася трагедія - українські націоналісти загнали беззахисних людей у Будинок профспілок і заживо їх спалили. Винні досі не притягнуті до відповідальності, не покарані", - заявив Путін.

Він додав, що "світова спільнота не має права забувати про це і допускати повторення подібних варварських злочинів".

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

У листопаді 2015 року у Києві було представлено звіт Міжнародної дорадчої групи про розслідування подій в Одесі з наджорсткою критикою української правоохоронної системи.

Зокрема, у висновках МДГ вказано, що належного розслідування вини міліції, на якій лежить значна частини вини в одеській трагедії, проведено не було. Окрім того правоохоронні органи України знали, проте свідомо гальмували розслідування фальсифікації документів.

У МВС України заявили, що звіт Ради Європи щодо розслідування одеської трагедії є думкою експертів.

У 2017 році начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін заявив, що поліція істотно просунулася у розслідуванні подій 2 травня 2014 року.