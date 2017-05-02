Прокуратура почала провадження через незадекларовані $400 тис. у "Maserati"

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Вівторок, 2 травня 2017, 19:56

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службових осіб МП "Солотвино" Закарпатської митниці ДФС за ч.2. ст 364 Кримінального кодексу.

Про це 2 травня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Попередньо встановлено, що митники МП "Солотвино", зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобілю "Maserati", який рухався з України в Румунію у напрямку "виїзд". Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на теритторію Румунії без належного митного декларування було провезено близько 400 тис. доларів готівкою", - зазначила Сарган. 

"Румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом 400 тисяч доларів. Внаслідок таких протиправних дій митників охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - повідомила вона. 

 
 
фото - facebook Лариси Сарган

Як відомо, раніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що син екс-голови Тячівської РДА намагався незаконно вивезти за кордон 400 тисяч доларів готівкою поліція Румунії виявили кошти, заховані під запасним колесом.

"Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію. Прикордонна поліція затримала двох громадян України", -  повідомив він. 

Українська правда

Теми: прокуратура Закарпаття
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IP: 176.97.226.---pavi02.05.2017 21:00
митарі за процент пропустили....
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