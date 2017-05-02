2 травня в Одесі: затримано 14 осіб, правопорушень не допущено

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Вівторок, 2 травня 2017, 21:14

В Одесі 2 травня протягом заходів з вшанування загиблих в Одесі у 2014 році правоохоронці затримали 14 осіб.

Про це на брифінгу ввечері у вівторок повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, пише Думская.net.

"Всього було затримано 14 осіб, з яких двоє - затримані вранці в районі Соборної площі, решта були затримані біля Куликового поля", - повідомив Яровий. 

"Одну особу було затримано за холодну зброю, у двох затриманих виявили наркотики, інші - дрібне хуліганство", - додав він.

Яровий зазначив, що за підрахунками правоохоронців, на Куликове поле 2 травня прийшли до 1,5 тис. людей.

Як повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін, протягом 2 травня правоохоронці виявили кілька фактів незаконного обігу наркотичних речовин і один факт виявлення холодної зброї - мачете - яку намагалися пронести на місце проведеня поминальних заходів. 

"Спроба була невдалою завдяки металодетекторам, встановленим по периметру Куликового поля. Усі факти внесено до ЄРДР, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – повідомив Головін.

Станом на 21:00 2 травня прохід на площу біля Будинку профсоюзів перекрито поліцією, доступу громадян до Куликового поля немає. 

Як відомо, 2 травня поліція 6 разів перевіряла повідомлення про мінування об’єктів на території Одеси, зловмисники повідомляли про мінування двох вишів, та двічі – про мінування Будинку профспілок. 

Українська правда 

Теми: Одеса поліція
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