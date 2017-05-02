Пєсков: Зустріч у "нормандському форматі" не влаштувати до виборів президента Франції

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Вівторок, 2 травня 2017, 22:09

Поки не завершилися вибори президента Франції, можливості оперативно провести зустріч лідерів у "нормандському форматі" немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише РІА Новости.

"У плані "нормандського формату" зараз буде не те, щоб пауза, але зараз просто немає можливості його у швидкій перспективі збирати або ініціювати проведення ... Тому що, очевидно, що спочатку - у Франції вибори президента, потім парламентські вибори. Буде певне формування команди", - заявив Пєсков.

"Хоча і Путін, і Меркель відзначили, що напевно на експертному рівні будуть люди, які зможуть продовжити приділяти увагу нормандському формату", - додав він.

Як відомо, під час прес-конференції 2 травня за підсумком зустрічі з президентом РФ Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Моє переконливе прохання до російського президента полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб забезпечити виконання (діючих Мінських угод)", - заявила Меркель.

У свою чергу Путін заявив, що "нинішня влада в Україні втратила шанс реалізувати "мінські угоди", але незважаючи на це "потрібно продовжувати зусилля саме у "нормандському форматі".

Теми: Мінські угоди Росія Путін
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