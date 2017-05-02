СЦКК: Бойовики обстрілюють околиці Авдіївки та об’єкти інфраструктури

Протягом 2 травня незаконні збройні формування ОРДО неодноразово здійснювали обстріли ділянок місцевості поблизу Авдіївки, позицій ЗСУ та ключових об’єктів інфраструктури.

Про це йдеться у заяві СЦКК, яку оприлюднив прес-центр штабу АТО.

"Починаючи з 17:20 противник застосував 4 міни калібру 120 мм, 12 мін калібру 82 мм, СПГ, РПГ, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що є грубим порушенням "Мінських угод" про заборону застосування важких типів озброєнь. Усі намагання СЦКК щодо заведення дзеркального режиму припинення вогню є марними, оскільки НЗФ ОРДО реалізують власні амбіції", - йдеться у заяві.

Також слід зазначити, що ввечері зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч мирних мешканців Авдіївки, Ясинуватої та Донецька.

Інформація щодо здійснення евакуації персоналу ДФС наразі уточнюється.

За даними СЦКК, перебої виникли на лінії електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод".

"Починаючи з 21 квітня українська сторона, через представників російської сторони СЦКК, неодноразово зверталася із запитами щодо надання гарантій безпеки життю і здоров’ю співробітникам ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" під час обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт на лінії електропередач "Макіївка-АКХЗ №2". В результаті такі гарантії не були надані. Попередньо можна зробити припущення, що саме на цьому відрізку електропередач сталася аварійна ситуація", - повідомили в СЦКК.

У Спільному центрі зазначили, що такими діями незаконні збройні формування ОРДО "свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту та також погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі".

Українська правда