Кремль: Путін і Трамп поговорили про Сирію, КНДР та зустріч на G20

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Вівторок, 2 травня 2017, 23:18

Президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили координацію дій двох країн у боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР та можливість організації зустрічі у прив'язці до саміту G20 на початку липня. 

Про це увечері 2 травня повідомляє прес-служба Кремля.

"Обговорено низку актуальних питань співробітництва двох країн, акцент зроблено на перспективі координації дій Росії і США у боротьбі з міжнародним тероризмом в контексті сирійського кризи", - зазначено у повідомленні.

Зокрема, сторони домовилися "активізувати діалог між главами МЗС з пошуку варіантів, що дозволяють закріпити режим припинення бойових дій, надати йому стійкість і контрольованість".

"Мета - створити передумови до запуску реального процесу врегулювання у Сирії. ... Також обговорено небезпечну ситуацію на Корейському півострові. ... Домовлено налагодити спільну роботу, орієнтовану на дипломатичні розв'язки щодо комплексного врегулювання проблеми", - заявили у Кремлі.

Також сторони "висловилися ... на користь організації особистої зустрічі у прив'язці до засідання саміту G20 7-8 липня у Гамбурзі".

Теми: Путін Трамп США Росія
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