У Пентагоні повідомили про новий план знищення ІДІЛ

136 переглядів
0
Субота, 20 травня 2017, 02:14

Міністр оборони США Джеймс Маттіс анонсував суттєві зміни в тактиці протистояння терористичному угрупованню ІДІЛ в Сирії та Іраку, яка полягає у позбавленні шляхів відходу бойовиків зі звільнених територій.

Про це він заявив в п'ятницю на прес-конференції в Пентагоні, передає "Укрінформ".

"Президент (Дональд Трамп) розпорядився змінити тактику витіснення ІДІЛ з безпечних для них місць в виснажливих боях на оточення противника в його укріпленнях, щоб ми могли знищити ІДІЛ", - сказав Маттіс.

Він підкреслив, що зараз коаліція витрачає час і зусилля на те, щоб оточити осередки терористів, назвавши їх "стратегічною загрозою", якщо вони повернуться, і знову будуть планувати теракти в інших країнах.

Глава Пентагону також зазначив, що роль збройних сил США в Іраку і Сирії буде актуальною, поки місцеві сили не зможуть протистояти загрозам в регіоні.

При цьому він підкреслив, що США тепер будуть проводити "посилену кампанію проти ІДІЛ".

Теми: США тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ФРН: США не зацікавлені у зміні «нормандського формату» 19 травня 2017, 21:58
США почали перегляд торговельної угоди з Канадою і Мексикою 19 травня 2017, 07:01
На засіданні ОБСЄ говорили про депортацію кримських татар 19 травня 2017, 06:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики блокують відновлення інфраструктури на Донбасі
У НАБУ заявили, що розслідують лише справи Лозового та Дейдея
СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста
НАБУ спростовує інформацію про затримання свого співробітника
Усі новини
Флешмоб

Подаруй сукню випускниці дитячого будинку

Соцмережі

11 речей, які варто негайно видалити із Facebook