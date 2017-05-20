Екс-глава ФБР Комі дасть свідчення в Сенаті

Звільнений директор ФБР Джеймс Комі погодився дати публічні свідчення перед комітетом Сенату з розвідки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дата слухань буде призначена після Дня пам'яті, який відзначається в США 29 травня.

"Комітет з нетерпінням очікує від колишнього директора свідчень щодо його ролі в розробці оцінки розвідувального співтовариства про втручання Росії у вибори в США в 2016 році, і я сподіваюся, що він роз'яснить американському народові недавні події, які широко обговорюються в ЗМІ", - заявив глава розвідки Річард Берр.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Демократи, а також деякі інші американські чиновники заявили, що звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР про можливе втручання РФ у вибори в США. Трамп це заперечує.