Порошенко в суботу проведе переговори з Меркель

181 перегляд
0
Субота, 20 травня 2017, 06:03

У суботу, 20 травня, президент Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Німеччину, де проведе зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"20 травня Президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переговори лідерів двох держав пройдуть в резиденції Федерального уряду Німеччини - в замку Месеберг.

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн, під час яких підніме питання продовження санкцій відносно РФ не на шість, а на 12 місяців.

Теми: Порошенко Меркель
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими 19 травня 2017, 14:50
Гройс-мен і відставка: чи складеться владний пазл 19 травня 2017, 09:21
Порошенко присвоїв закатованому Решату Аметову звання Героя України 18 травня 2017, 16:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені
СЦКК: Бойовики блокують відновлення інфраструктури на Донбасі
У НАБУ заявили, що розслідують лише справи Лозового та Дейдея
СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста
Усі новини
Берегиня

Водійка у вишиванці

Історії п'яти родин

Що для кримських татар означає 18 травня