Суд у справі Ільмі Умерова проведе перше засідання у закритому режимі

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Субота, 20 травня 2017, 10:57

Попереднє засідання суду у кримінальній справі проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова відбудеться у закритому режимі.

Як зазначив на своїй Facebook-сторінці Умеров, відповідне повідомлення він отримав від помічника судді А. Кулешової. 

Засідання суду відбудеться 31 травня об 11: 00 у Сімферопольському районному суді на вул. К. Маркса.

Як відомо, Ільмі Умеров - кримський політв'язень, проти якого у травні 2016 року у анексованому Криму порушено справу "про заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR

Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая. 

Згодом розгляд справи Умерова перенесли з бахчисарайського у сімферопольський суд.

Теми: Крим суд
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