Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію

597 переглядів
0
Субота, 20 травня 2017, 10:58

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію.

Про це 20 травня повідомили у прес-групі ОТУ "Луганськ". 

Зокрема, вночі з підконтрольного бойовикам н.п. Стаханів по силах АТО у Троїцькому випустили близько 20 снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град", згодом з окупованого Калинового бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

"Також противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Станиці Луганської та її околиці в районі розведення сил, що категорично заборонено "Мінськом", - зазначили у штабі АТО. 

За даними штабу, обстріли Збройних Сил України продовжились і на початку доби: по захисниках Троїцького та Новозванівки бойовики вели вогонь зі 152-мм ворожої артилерії. 

Теми: АТО зброя Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені 20 травня 2017, 06:54
СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста 19 травня 2017, 22:27
День в АТО: 24 обстріли, постраждалих немає 19 травня 2017, 19:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені
СЦКК: Бойовики блокують відновлення інфраструктури на Донбасі
У НАБУ заявили, що розслідують лише справи Лозового та Дейдея
Усі новини
Культура

Скільки витрачають українські музеї на нові експозиції та реставрації

Минулі часи

Публічні люди про свої пригоди у Вконтакте