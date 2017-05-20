Україна "закрила" в'їзд для майже 2 тис. росіян

Україна заборонила в'їзд на свою територію терміном на 3 роки для майже 40 російських акторів та співаків за незаконне відвідування Криму.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив глава Держприкордонної служби Віктор Назаренко.

"На сьогоднішній день ми виявили близько 40 осіб - артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим", - зазначив Назаренко і додав, що ДПСУ вдячна за допомогу, яку надають небайдужі громадяни України та правоохоронні органи.

До "чорного списку" входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова, Микола Добринін, Людмила Артем'єва та інші.

Назаренко повідомив, що у 2016 році був заборонений в'їзд в Україну для 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. - громадяни Росії.

У поточному році загальна кількість заборон на в'їзд сягнула 2,5 тис., 616 з них - громадяни РФ.