У Держприкордонслужбі розповіли, як повільно добудовують "Стіну"

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Субота, 20 травня 2017, 11:55

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив, з чим пов'язане повільне зведення "Стіни" на кордоні з РФ, облаштування якої затверджено у 2015-му з терміном реалізації 3 роки.

Як зазначив Назаренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", на будівельні роботи ДПСУ отримує не повне фінансування, яке передбачено бюджетом.

Він нагадав, що у 2015 році уряд затвердив відповідний план облаштування кордону, він розрахований на три роки.

Так, на 2017 рік бюджетом передбачено 200 млн грн на програму зі створення інтелектуальної моделі охорони державного кордону з РФ, що становить 17% від запланованого.

"На сьогодні ми отримали близько 30 млн і використовуємо кошти на цей проект. У 2015 році було виділено 400 млн, а це загалом 40% від запланованого. З цим і пов'язуємо не надто швидке просування цього проекту. Але він все одно потрібен, ми його будемо реалізовувати", - заявив Назаренко.

Він додав, що наразі завершуються роботи зі зведення "Стіни" у Харківській області, роботи розпочато у Сумській і Луганській областях.

"З середини 2015 року і до сьогоднішнього дня ми облаштували понад 273 км протитранспортних ровів, 47 км контрольно-слідових смуг, 83 км загороджувального паркану, 153 км рокатних доріг", - повідомив Назаренко.

За його словами, на облаштованих ділянках кордону порушення кордону зведено до нуля, що підтверджує ефективність проекту.

Теми: кордон Росія
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IP: 216.218.222.---spitfire20.05.2017 12:34
153 км рокатних доріг
рокадних, тобто вздовж лінії фронту
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