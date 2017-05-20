Пожежа у Балаклії: На ліквідацію наслідків виділили 145 мільйонів

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Субота, 20 травня 2017, 12:44

На ліквідацію наслідків пожежі у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виділено 145 млн гривень,  територію навколо місця надзвичайної ситуації повністю розміновано, роботи з відновлення інфраструктури тривають.

Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

"145 млн гривень було виділено на усунення наслідків надзвичайної ситуації і відновлення нормального життя у місті. Територію, що постраждала внаслідок надзвичайної ситуації, повністю розміновано. Тривають роботи з відновлення інфраструктури, приватних будинків, об’єктів соціальної сфери", - зазначив він.

За даними прем'єра, станом на 19 травня відновлено понад половину приватних та близько 85% багатоквартирних будинків, а такоже 70% об’єктів інфраструктури.

Як відомо, міністр регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ Геннадій Зубко  повідомив, що під час розмінування території навколо 65-го арсеналу ВСУ близько Балаклії Харківської області зібрали близько 29 тисяч вибухонебезпечних предметів, очищення території повністю завершено.

23 березня у Балаклії на території військового арсеналу МОУ виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.

В результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Теми: Харківська область надзвичайна подія
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IP: 35.189.200.---spitfire20.05.2017 13:19
145 млн гривень було виділено на усунення наслідків надзвичайної ситуації і відновлення нормального життя у місті.
чужі гроші витрачати досить просто, пане прем'єр.
але чи покарані винні? чи вони засуджені і ув'язнені? чи конфісковано їхнє майно для покриття збитків?
чи втратив посаду керівник складів, його начальство, міністр оборони?
а де завжди помітна військова прокуратура на чолі із заплямованим татуюваннями матіосом?
чи параліч влади і кругова порука злочинців при владі нахабно триває далі?
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