За добу постраждали 7 військових – Міноборони

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Субота, 20 травня 2017, 12:56

За минулу добу внаслідок бойових дій 7 українських військових отримали поранення та травмування.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 7 військовослужбовців отримали поранення та травмування", - сказав він.

Лисенко також заявив, що минулої доби ситуація в зоні АТО значно загострилася.

"Російсько-окупаційні війська збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій українських військ, зокрема застосували реактивні системи залпового вогню "Град" та неодноразово відкривали вогонь зі ствольної артилерії", - сказав він.

За словами Лисенка, кількість снарядів, випущених по позиціях українських військових вздовж усієї лінії розмежування протягом минулої доби, перевищила позначку 400.

Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 15 збройних провокацій, 11 з них із важкого озброєння. Кількість випущених снарядів – більше 150.

На Донецькому напрямку відбулося 16 обстрілів, 11 з яких із мінометів. Кількість випущених снарядів перевищила 140. Більшість з них припала на район Авдіївки.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 26 обстрілів, 12 з них із важкого озброєння. Кількість випущених снарядів перевищила 120.

Як повідомлялося, раніше прес-центр штабу АТО заявляв лише про 4 поранених військових за минулу добу.

Українська правда

Теми: АТО
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