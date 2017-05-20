80 машин націоналістів їдуть до будинку Порошенка вимагати амністії

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Субота, 20 травня 2017, 13:10

У центрі Києва в суботу вдень стартував автопробіг під назвою "Порошенку, підпиши амністію", організований низкою націоналістичних організацій, зокрема, партією "Національний корпус", С14, "Правим сектором" і ВО "Свобода".

Як передає "Інтерфакс-Україна", близько 80-ти автомобілів з національною символікою і партійними прапорами попрямували до смт Козин (Київська область) до будинку глави держави.

Учасники автопробігу мають намір озвучити вимоги до президента Петра Порошенка про підписання закону про амністію для учасників АТО.

Як відомо, закон "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських військових прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2016 року.

Теми: авто Порошенко
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