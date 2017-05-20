В НАБУ заявили, що "їхній хабарник" не працює у бюро з лютого

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Субота, 20 травня 2017, 13:54

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що працівник, про затримання якого заявляють у Генпрокуратурі, не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року. 

Про це йдеться у заяві НАБУ, яку оприлюднено 20 травня. 

"Жоден із працівників НАБУ не був затриманий у зв’язку з розслідуванням ГПУ фактів вимагання неправомірної вигоди від підприємниці із Сумщині. Повідомлення з цього приводу, поширені прес-секретаркою Юрія Луценка 19 травня, є неправдивими та провокативними", - заявили в НАБУ. 

У бюро наголосили, що станом на 13:00 20 травня з боку Генпрокуратури не оприлюднено жодної офіційної заяви з приводу подій навколо "затримання працівника НАБУ".

"Наголошуємо, що людина, прізвище якої згадується у ЗМІ, не працює у НАБУ з лютого 2017 року. Посада, яку ця особа займала, наразі є вакантною - конкурс на її заміщення було оголошено 12 квітня, про що було повідомлено на офіційному сайті. Прийом документів від кандидатів завершено 14 травня. При звільненні службове посвідчення у працівника було вилучено", - йдеться у заяві Бюро.

Також  зазначається, що екс-співробітник вчасно не подав декларацію, як того вимагає закон від особи, яка припиняє діяльність пов’язану з виконанням функції держави.

"З цього приводу управлінням внутрішнього контролю НАБУ було надіслано відповідне повідомлення до Нацагентства з питань запобігання корупції. Щодо вказування ймовірним затриманим НАБУ як місця роботи в е-декларації за 2016 рік, поданої до Реєстру у квітні 2017 року - після звільнення з Бюро - ця інформація не відповідає дійсності, і ймовірно, є наслідком помилки при заповненні електронної форми", - додали в НАБУ.

Також у бюро наголосили, що жодних звернень з боку ГПУ до НАБУ в усній чи письмовій формі з приводу перевірки особистості затриманого не надходило.

"НАБУ очікує, що генпрокурор забезпечить оприлюднення офіційної перевіреної інформації, а також надасть належну оцінку діям свого прес-секретаря. Зі свого боку НАБУ вживатиме усіх законних заходів аби непрофесійна поведінка пані Сарган не залишилася без наслідків", - заявили у Бюро. 

Як відомо,  раніше прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ дану інформацію спростували

Теми: НАБУ Генпрокуратура хабар
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IP: 93.115.95.---spitfire20.05.2017 14:37
агент уже не працює на НАБУ, але досі працює на ГПУ.

раніше хтось із владних дурників по телебаченню патякав про те, як було б добре, якби різні правоохоронні органи змагались між собою.

тепер бачимо наслідки таких "змагань": брудна пропаганда, штучні злочини і провокації.
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IP: 93.75.41.---formalin20.05.2017 14:10
Оце і є оцінка роботи ГПУ "під Луциком"
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