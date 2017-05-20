Під будинком Порошенка палили фаєри і слухали музику

Учасники автопробігу, організованого рядом націоналістичних сил, передали на ім'я президента Петра Порошенка лист з вимогою підписати закон, який передбачає амністію учасників АТО.

Як передає "Інтерфакс-Україна", автопробіг, який стартував з Контрактової площі в Києві в суботу вдень, завершився біля будинку голови держави в смт Козин (Обухівський район Київської області). Всього в ньому бере участь близько 80-ти автомобілів і 200 чоловік.

Біля воріт будинку пройшов невеликий мітинг, бажаючі озвучили вимогу підписати закон "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських військових, прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2016 року.

Присутні також слухали націоналістичну музику і роздавали наклейки з надрукованими вимогами.

Крім того, вони запалили кілька димових шашок і фаєрів, однак загасили їх протягом хвилини.

Правопорядок на території біля будинку глави держави забезпечують близько сотні правоохоронців. Акція пройшла спокійно.

Як відомо, самого Порошенка в суботу немає в Україні - він перебуває в Німеччині, де проводить переговори з канцлером Ангелою Меркель.