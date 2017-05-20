Під будинком Порошенка палили фаєри і слухали музику

1037 переглядів
0
Субота, 20 травня 2017, 15:58

Учасники автопробігу, організованого рядом націоналістичних сил, передали на ім'я президента Петра Порошенка лист з вимогою підписати закон, який передбачає амністію учасників АТО.

Як передає "Інтерфакс-Україна", автопробіг, який стартував з Контрактової площі в Києві в суботу вдень, завершився біля будинку голови держави в смт Козин (Обухівський район Київської області). Всього в ньому бере участь близько 80-ти автомобілів і 200 чоловік.

Біля воріт будинку пройшов невеликий мітинг, бажаючі озвучили вимогу підписати закон "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських військових, прийнятий Верховною Радою 22 грудня 2016 року.

Присутні також слухали націоналістичну музику і роздавали наклейки з надрукованими вимогами.

Крім того, вони запалили кілька димових шашок і фаєрів, однак загасили їх протягом хвилини.

Правопорядок на території біля будинку глави держави забезпечують близько сотні правоохоронців. Акція пройшла спокійно.

Як відомо, самого Порошенка в суботу немає в Україні - він перебуває в Німеччині, де проводить переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Теми: Порошенко акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко розповів Меркель про "нові реалії" на Донбасі 20 травня 2017, 15:08
Меркель: Перемир'я на Донбасі немає, "Мінськ" виконується не повністю 20 травня 2017, 14:35
Порошенко говоритиме з Меркель про Донбас та "Мінськ" 20 травня 2017, 13:11
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: 24 травня має бути визначено список і дату звільнення заручників
Меркель: Перемир'я на Донбасі немає, "Мінськ" виконується не повністю
В НАБУ заявили, що "їхній хабарник" не працює у бюро з лютого
За добу постраждали 7 військових – Міноборони
Усі новини
Канни-2017

Французький поцілунок Беллуччі й найстильніші Турман і Сарандон

Лінки тижня

Багато мистецтва, науки і краси