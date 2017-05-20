Порошенко говорив з Меркель понад 2,5 години

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Субота, 20 травня 2017, 17:08

Переговори президента Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад 2,5 години.

Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник у Twitter.

Про завершення переговорів посол повідомив близько 16:30 суботи.

Разом з тим, як повідомляє Укрінформ, після переговорів Порошенко вирушив до колишнього концтабору "Заксенхаузен", де пройде церемонія покладання вінків та вшанування пам'яті замучених нацистами та усіх загиблих під час Другої світової війни.

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