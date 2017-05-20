9 травня у Дніпрі: підозрюваний уклав угоду зі слідством

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Субота, 20 травня 2017, 20:18

З одним із підозрюваних у вчиненні сутичок 9 травня 2017 року в Дніпрі укладено угоду про визнання винуватості.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, останній був присутнім під час проведення святкових заходів, проте сам не спричиняв тілесних ушкоджень потерпілим та співпрацював зі слідством, надаючи важливі покази.

Матеріали щодо вчиненого ним злочину виділено в окреме провадження, а обвинувальний акт було скеровано до суду.

В межах інкримінованої йому статті 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 та ч.2 ст.365 КК України за фактами подій, що відбулися 9 травня 2017 року у Дніпрі під час проведення святкових заходів.

Як повідомлялося, правоохоронці вже встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі. 5-м із них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб.

Українська правда

Теми: Дніпро
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