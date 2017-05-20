У Житомирі з'явилася меморіальна дошка Леху Качинському

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Субота, 20 травня 2017, 21:34

У центрі Житомира на фасаді будівлі місцевої прокуратури відкрито меморіальну дошку польському президентові Леху Качинському, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

"У Житомирі проживає одна із найбільших польських громад в Україні. На сьогодні в нашого міста склалися доволі тісні відносини із польськими містами-побратимами – Плоцьком і Битомом. Лех Качинський – це постать світового рівня. Він доклав чимало зусиль, аби відстояти Україну під час російської агресії, він був другом України. Відкривши пам’ятну дошку та перейменувавши одну з центральних вулиць на його честь, ми висловлюємо заразом і вдячність Польщі за підтримку", – зазначив міський голова Сергій Сухомлин.

 
Фото з Facebook Геннадія Зубка

У свою чергу присутній на заході віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко зауважив, що Житомир став другим містом (після Одеси), де встановлено пам'ятну дошку Качинському.

Віце-спікер Сейму Республіки Польща Рішард Терлецький зазначив, що Качинський був одним із небагатьох сучасних європейських лідерів, які відкрито виступали проти теорії перебування України в тіні російського впливу.

Теми: Польща Житомир
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