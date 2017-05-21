Росія продає КНДР вугілля і нафту

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Неділя, 21 травня 2017, 01:20

Незважаючи на спроби ООН за допомогою санкцій змусити керівництво КНДР відмовитися від ракетно-ядерної програми, Москва розширює співпрацю з Пхеньяном.

Про це пише DW.com.

У першому кварталі 2017 року товарообіг між Росією і Північною Кореєю збільшився більш ніж на 85 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє радіостанція "Голос Америки" з посиланням на дані Федеральної митної служби РФ, з січня по березень товарообіг між обома країнами склав близько 32 млн доларів. Левова частка російських поставок до Північної Кореї припадає на енергоносії. Зокрема, Москва експортувала в КНДР кам'яне вугілля на 22 млн доларів, буре вугілля - на 4,7 млн і нафту - на 1,2 млн доларів.

В абсолютних одиницях це означає, що Росія поставила Пхеньяну близько 4000 тонн нафти. Втім, цей обсяг навіть близько не покриває потреби Північної Кореї. В цьому відношенні Пхеньян як і раніше повністю залежить від Китаю: у 2015 році закупівлі китайської нафти КНДР склали 500 тисяч тонн.

Варто відзначити, що продавати Пхеньяну сиру нафту не заборонено - санкції ООН поширюються лише на авіапаливо, за винятком державної північнокорейської авіакомпанії Air Koryo. У свою чергу експорт КНДР до Росії за вказаний період склав всього 420 тисяч доларів. В основному це продукти хімічної промисловості та, що цікаво, духові музичні інструменти.

Тим часом товарообіг між Північною Кореєю і Китаєм, який давно є найважливішим економічним партнером Пхеньяна, стрімко знижується. 19 лютого Пекін заборонив ввезення вугілля з КНДР. Як зазначалося в заяві китайської влади, це рішення було прийнято в світлі реалізації санкцій Радбезу ООН проти Пхеньяна.

У той же час відповідна резолюція Радбезу дозволяє імпорт північнокорейського вугілля - за умови, що його закуповують виключно в гуманітарних цілях, для підтримки рівня життя населення КНДР, а отримані кошти не використовуються для розробки ракетно-ядерної програми Пхеньяна.

Досі Китай використовував це формулювання, щоб спокійно продовжувати торгівлю з Північною Кореєю. Тепер же ситуація змінилася. У березні обсяг експорту північнокорейського вугілля в Китай впав до позначки в 6342 тонни - це при тому, що ще в січні цей показник досягав 1,44 млн тонн, за які КНДР виручила 126 млн доларів. Пекін також припинив поставки в Північну Корею нафти, які мають для неї велике значення. Таким чином Китай демонструє своє невдоволення тим, що КНДР продовжує випробування балістичних ракет.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін досягли консенсусу щодо ядерної програми КНДР, який полягає в тому, що Китай, будучи найважливішим торговим партнером Північної Кореї, використає свої важелі впливу на неї.

Теми: Північна Корея Росія Китай санкції
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