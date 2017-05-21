Тіллерсон прокоментував переобрання Роухані президентом Ірану

196 переглядів
0
Неділя, 21 травня 2017, 03:31

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав переобраного президента Ірану Хасана Роухані припинити підтримку і фінансування терористичних груп в регіоні.

Про це повідомляє ABC.

Виступаючи в Саудівській Аравії, Тіллерсон заявив, що президент Роухані тепер має можливість припинити роль Ірану в підтримці "дестабілізуючих сил, які існують в цьому регіоні".

Він також висловив надію на те, що Іран припинить свої ракетні випробування і "відновить права іранців на свободу слова, на свободу організації, щоб іранці могли жити тим життям, на яке вони заслуговують".

Він не став коментувати свої очікування щодо підсумків виборів в Ірані, сказавши лише, що "якщо Роухані хоче змінити відносини Ірану з рештою світу,то це ті речі, які він міг би зробити".

Як повідомлялося, чинний президент Ірану Хасан Роухані переобраний на другий термін.

Водночас, у цей же день, президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

Угоди включають в себе постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 мільярдів вже зараз, плюс ще $350 млрд на найближчі 10 років.

США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоки на тлі іранської агресії.

Теми: Іран США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Найкраща країна для геїв". Як я сама подорожувала по Ірану 18 травня 2017, 18:09
США сумніваються в меморандумі про створення зон безпеки в Сирії 5 травня 2017, 03:12
Через вибух на шахті в Ірані загинули 35 людей 4 травня 2017, 05:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В офіс КУН в Києві кинули бойову гранату
Порошенко з Меркель думали, як змусити Росію виконувати "Мінськ"
Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" – Цеголко
Росія поскаржилася СОТ на обмеження з боку України
Усі новини
Минулі часи

Публічні люди про свої пригоди у Вконтакте

Історії п'яти родин

Що для кримських татар означає 18 травня