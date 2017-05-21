Китай знищив та ув’язнив майже 20 агентів ЦРУ - NYT

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Неділя, 21 травня 2017, 04:02

Китайський уряд "систематично знищує" шпигунські операції ЦРУ в країні, починаючи з кінця 2010 року було вбито або ув'язнено, принаймні дюжину джерел ЦРУ.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Видання опитало 10 нинішніх і колишніх американських чиновників, які описали розвідувальну діяльність як одну з найгірших за останні десятиліття.

Деякі слідчі переконані, що в ЦРУ був кріт, в той час як інші вважають, що китайці зламали таємну систему ЦРУ, що використовується для зв'язку з іноземними інформаторами.

В ЦРУ відмовилися від коментарів на запит The New York Times та Associated Press.

Кількість втрат ЦРУ в Китаї можна порівняти із кількістю втрат  в Радянському Союзі і Росії в результаті зради співробітником ЦРУ Олдрічем Еймсом і агентом ФБР Робертом Хансеном.

Щонайменше 20 джерел ЦРУ були вбиті або ув'язнені в Китаї протягом двох років, повідомляє The New York Times, посилаючись на двох колишніх високопоставлених американських чиновників.

Слідчі підозрюють, що колишній оперативник ЦРУ був кротом, але не змогли зібрати достатньо доказів, щоб заарештувати його і тепер він живе в іншій азіатській країні.

ФБР і ЦРУ дійшло висновку, що з 2013 Китай більше не має можливості ідентифікувати американських агентів.

Теми: Китай США розвідка
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