Лавров стверджує, що не говорив з Трампом про відставку директора ФБР

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Неділя, 21 травня 2017, 06:32

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спростував інформацію про те, що під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому президент США зробив заяву про відставку директора ФБР Джеймса Комі.

Про це пише Голос Америки.

"Ми цю тему взагалі не зачіпали", - наводять російські інформаційні агентства слова міністра.

У минулу п'ятницю газета "Нью-Йорк таймс" (The New York Times) процитувала анонімного співробітника адміністрації США, який, за твердженням видання, процитував журналістам стенограму зустрічі, що відбулася 10 травня.

За словами джерела газети, Дональд Трамп вважав за потрібне пояснити членам російської делегації, що він прийняв рішення про звільнення директора ФБР через "великий тиск", який чинять на нього через розслідування про можливі зв'язки членів виборчого штабу президента з Кремлем.

"Я щойно звільнив главу ФБР. Він справжній божевільний, просто божевільний, - привела газета цитату глави Білого дому. - Я опинився під великим тиском через Росію, але тепер з цим покінчено".

Крім цього, як стверджує газета, Трамп повідомив Лаврову, що не є фігурантом проведеного ФБР розслідування.

Як повідомлялося, 10 травня перед початком зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсона Лавров продемонстрував здивування, коли у нього запитали про вплив відставки глави ФБР на майбутні переговори.

Теми: Трамп США Росія
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