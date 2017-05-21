Північна Корея планує зміцнювати свій ядерний потенціал

75 переглядів
0
Неділя, 21 травня 2017, 07:03

Північна Корея обіцяє швидко зміцнювати свої ядерні можливості, поки вона стикається з "ворожою" політикою США.

Про це заявив посол Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен, пише Al jazeera.

В Організації Об'єднаних Націй Кім Ін Рен заявив, що Пхеньян ніколи не відмовиться від "ядерного стримування для самооборони і можливості попереджувального удару", навіть якщо США поглибить санкційний тиск "до межі".

Виступаючи перед журналістами, Кім Ін Рен хвалився недавнім випробуванням і заявив, що якщо адміністрація Трампа хоче миру на розділеному Корейському півострові, вона має замінити перемир'я, яке поклало край Корейській війні 1950-53 рр., мирною угодою і припинити свою політику проти Північної Кореї.

Всі 15 членів Ради Безпеки ООН на цьому тижні назвали запуск ракети КНДР порушення існуючих санкцій, і пообіцяли вжити нових заходів, в тому числі додаткові санкції.

Як повідомлялось, ВМС США відправили вже другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

На цей крок американські військові пішли після того, як Північна Корея продемонструвала значний прогрес в своїй ракетній програмі, провівши успішне випробування ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.

Теми: Північна Корея ООН ядерна зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія продає КНДР вугілля і нафту 21 травня 2017, 01:20
США відправили ще один авіаносець до берегів Північної Кореї 19 травня 2017, 05:18
У КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд 15 травня 2017, 03:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В офіс КУН в Києві кинули бойову гранату
Порошенко з Меркель думали, як змусити Росію виконувати "Мінськ"
Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" – Цеголко
Росія поскаржилася СОТ на обмеження з боку України
Усі новини
Ефективний спорт

36 способів спалити зайві калорії за годину

Історії п'яти родин

Що для кримських татар означає 18 травня