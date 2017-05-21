АТО: 48 обстрілів, 7 бійців ЗСУ поранено

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Неділя, 21 травня 2017, 07:36

Минулої доби, 10 травня, зафіксовано 48 фактів використання зброї бойовиками, внаслідок яких 7 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування 12 разів застосовували зброю проти українських захисників.

Тут противник зі 120-мм мінометів обстрілював опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя, Водяного та Широкиного. З мінометів калібру 82 мм декілька разів вів вогонь по позиціях сил АТО біля Красногорівки. По цих же населених пунктах бандити систематично били з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник 22 рази порушував тишу. Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бойовики традиційно здійснювали обстріли оборонні укріплення сил АТО зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також зі 120-мм мінометів противник щонайменше двічі бив по українських захисниках, які тримають оборону біля Невельського. Окрім того, під обстріл з ворожих мінометів різних калібрів, озброєння БМП та легшого стрілецького озброєння потрапили позиції ЗСУ неподалік Верхньоторецького.

На Світлодарські дузі незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету в районі Луганського. З автоматичних станкових гранатометів ворог обстрілював опорні пункти ЗСУ біля Пісків.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 14 фактів використання бойовиками зброї, зокрема й артилерійського озброєння калібром більше 100 мм. Використовуючи 120-мм міномети, бойовики неодноразово обстрілювали  опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. З мінометів меншого калібру, а саме 82 мм, також з протитанкового ракетного комплексу й гранатометів, противник бив по українських захисниках біля Кримського.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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