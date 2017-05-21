Українська служба Euronews припиняє роботу

3656 переглядів
0
Неділя, 21 травня 2017, 10:41

Українська служба Euronews припиняє свою роботу.

Як повідомляється в Facebook телекомпанії, після майже 6 років роботи в неділю 21 травня Euronews припинить мовлення українською.

Як відомо, у грудні минулого року в Ліоні, в штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбувся попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та представників декількох інших мовних редакцій.

Ініціатором страйку стала українська редакція Euronews, яка протестувала проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською через брак фінансування.

Українська правда

Теми: медіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дружина Порошенка показуватиме вправи на каналі Ахметова 29 квітня 2017, 13:12
Україна піднялася у рейтингу свободи преси 26 квітня 2017, 10:10
Як розгойдувалося суспільство. Facebook-активність від початку 2017-го 30 березня 2017, 12:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко: мій народ здатен прожити без підконтрольних ФСБ соцмереж
Туреччина затвердила безвізові поїздки для українців за ID-картками
АТО: 48 обстрілів, 7 бійців ЗСУ поранено
Китай знищив та ув’язнив майже 20 агентів ЦРУ - NYT
Усі новини
Фото

Повернення кримських татар на Батьківщину. Перші кроки вдома

Путівник

На що піти під час Книжкового Арсеналу?