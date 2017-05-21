Українська служба Euronews припиняє роботу
Українська служба Euronews припиняє свою роботу.
Як повідомляється в Facebook телекомпанії, після майже 6 років роботи в неділю 21 травня Euronews припинить мовлення українською.
Як відомо, у грудні минулого року в Ліоні, в штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбувся попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та представників декількох інших мовних редакцій.
Ініціатором страйку стала українська редакція Euronews, яка протестувала проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською через брак фінансування.
Українська правда
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