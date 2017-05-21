Поліція відкрила провадження через вибух гранати в офісі КУН

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Неділя, 21 травня 2017, 12:15

За фактом вибуху в офісі "Конгресу українських націоналістів" у Києві розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила речник київської поліції Оксана Блищик у Facebook.

За її словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За попереднім висновком експертів, вибухнула граната РГД-5.

Повідомлення про вибух у будинку на вулиці Антоновича надійшло у чергову частину Голосіївського управління поліції о 22:25 суботи.

З'ясувалося, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Вибуховою хвилею та осколками пошкоджені стіни і вхідні двері. З місця події вилучили деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на дослідження. Тож, за попередніми висновками експертів, вибухнула граната РГД-5.

Опитані свідки та очевидці, вирішується питання вилучення записів із камер відеонагляду, встановлених неподалік. Поліція проводить ряд заходів, спрямованих на розкриття злочину.

Матеріали зареєстровані, слідчі кваліфікують подію як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За вчинення правопорушення передбачено від трьох до семи років позбавлення волі.

Теми: Київ поліція
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