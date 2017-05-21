У Садового відреагували на затримані фури зі "львівським" сміттям

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Неділя, 21 травня 2017, 17:54

Усі, хто здійснює скиди сміття поза межами полігонів поза межами укладених договорів, мають бути притягнені до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Львівської міськради, яку оприлюднено 21 травня після чергового затримання вантажівок зі "львівським" сміттям.

"Наразі інформація, що сміття, яке скинули у Київській області, саме зі Львова – не підтверджена", - заявив заступник мера Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, коментуючи повідомлення про скидання нібито львівського сміття у с. Підгірці Київської області.

Він додав, що у ЛМР зробила запит до правоохоронців для отримання оперативних даних про затримані вантажівки.

"Якщо буде встановлено свідомий зв'язок між львівськими перевізниками і цими агентами, які скинули сміття поза межами полігону, до львівських перевізників будуть застосовані жорсткі міри шляхом розірвання договору", - заявив Бабак. 

Як відомо, раніше у поліції повідомили, що у с.Підгірці Обухівського району на Київщині було затримано вантажівки, які зсипали на землю сміття зі Львівської області.

Напередодні повідомлялося про затримання вантажівки, яка здійснила несанкціоноване скидання "львівського" сміття у Житомирській області.

15 травня мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний 21 квітня, не виконується.

Теми: Львів
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