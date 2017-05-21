Засновник Twitter вибачився, що Трамп став президентом завдяки сервісу мікроблогів

Один з засновників сервісу мікроблогів Twitter Еван Вільямс вибачився за те, що Дональд Трамп міг одержати перемогу під час президентських перегонів в США завдяки сервісу мікроблогів.

Про це Вільямс заявив в інтерв'ю The New York Times.

Раніше Трамп заявляв, що очолити Білий дім він зміг завдяки своєму мікроблогу у Твіттері. Коментуючи ці слова Трампа Вільямс заявив: "Роль Твіттера у цьому - це дуже погано".

"Якщо це правда, що він (Трамп) не став би президентом, якби не Твіттер - тоді я прошу вибачення", - заявив він.

Білий дім коментарів з цього приводу не надав, зазначає видання.