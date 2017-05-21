Засновник Twitter вибачився, що Трамп став президентом завдяки сервісу мікроблогів

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Неділя, 21 травня 2017, 18:38

Один з засновників сервісу мікроблогів Twitter Еван Вільямс вибачився за те, що Дональд Трамп міг одержати перемогу під час президентських перегонів в США завдяки сервісу мікроблогів. 

Про це Вільямс заявив в інтерв'ю The New York Times.

Раніше Трамп заявляв, що очолити Білий дім він зміг завдяки своєму мікроблогу у Твіттері. Коментуючи ці слова Трампа Вільямс заявив: "Роль Твіттера у цьому - це дуже погано". 

"Якщо це правда, що він (Трамп) не став би президентом, якби не Твіттер - тоді я прошу вибачення", - заявив він. 

Білий дім коментарів з цього приводу не надав, зазначає видання. 

Теми: Трамп США вибори
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