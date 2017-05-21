Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини

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Неділя, 21 травня 2017, 18:56

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган очолив правлячу Партію справедливості та розвитку.

Як повідомляє агенція Анадолу, відповідне рішення ухвалено на III позачерговому з'їзді Партії справедливості і розвитку в Анкарі.

Свої голоси за головування Ердогана віддали 1414 делегатів з'їзду. 

Як заявив Ердоган під час виступу на з'їзді, захід 21 травня "покладе початок новому етапу розвитку партії та країни в цілому".

"Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох сферах, в тому числі в економічній області та у сфері боротьби з тероризмом", - заявив він. 

Відповідно до вимог Конституції, Ердоган залишив ряди правлячої партії 27 серпня 2014 року, після обрання на пост президента, тоді партію очолив Ахмет Давутоглу.

Поправки, внесені до Конституції Туреччини на референдумі, що відбувся 16 квітня, зробили можливим повернення Ердогана до лав правлячої партії.

Теми: Туреччина
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