У неділю бойовики порушили "тишу" 16 разів, обійшлося без втрат

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Неділя, 21 травня 2017, 18:59

Впродовж 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат серед сил АТО немає. 

Про це йдеться у звіті штабу АТО станом на 18:00. 

За даними штабу, ситуація вздовж усієї лінії розмежування відносно стабілізувалась, противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. 

Зокрема на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій, біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На донецькому напрямку у передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, в районі Верхньоторецького - з ручних протитанкових та гранатометів. 

У напрямку Луганська бойовики обстріляли один з опорних пунктів ЗСУ біля Новоолександрівки з 82-мм мінометів, біля Кримського - з автоматичних станкових гранатометів, біля Нижньотеплого - зі стрілецької зброї. 

"Противник може активізуватись у темну пору доби, у разі потреби сили ЗСУ готові дати відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування", - заявили у штабі.

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
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