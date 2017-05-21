У ВР готують закон про відповідальність порушників заблокованих россайтів

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Неділя, 21 травня 2017, 19:37

Відповідальність за невиконання рішення РНБО про блокування російських сайтів можлива після того, як будуть внесені зміни в законодавство, у Верховній Раді працюють над законопроектом щодо цього.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Йдеться про законодавство, якщо воно передбачатиме відповідальність за невиконання цього рішення, то вона буде. Щоб говорити взагалі про таку відповідальності, треба внести законодавчі зміни, можливо вони будуть внесені досить оперативно. Я знаю, що (радник глави МВС, нардеп від "Народного фронту") Антон Геращенко працює над законопроектом щодо цього", - зазначив Шевченко.

Він додав, що в МВС розуміють, що в короткі терміни виконати рішення РНБО про блокування російських сайтів не є можливим.

"В Україні 5 тисяч провайдерів. Сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. Потроху провайдери ухвалюють ті чи інші рішення. Сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними", - зазначив Шевченко.

Також він заявив, що міністерство обов'язково долучиться до реалізації рішення РНБО, зокрема через Департамент кіберполіції Нацполіціі України.

Як відомо, 15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" та "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили до списку санкцій

Більше про нові санкції читайте у матеріалі "Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі".

Інтерфакс-Україна

Теми: законодавство поліція
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IP: 35.189.200.---val mashtak 21.05.2017 19:45
Через рашистские соцсети, Параша ведет против Украины мастшабную опиумную войну, осуществляет беспрецедентную сетевую продажу наркотиков, рекламой которой обмалеваны в Украине все без исключения дома, все без исключения заборы, все без исключения подворотни. Через эти соцсети Параша задействовала в сетевом наркобизнесе в качестве наркозакладчиц десятки, если не сотни тысяч старых бл…дей от 70 и старше, которым обещана за эту диверсионную против Украины работу пенсия от Уйла. Правоохранительная же система Украины, нашпигованная под самую завязку рашистской агентурой, крышует рашистскую наркосволоту.
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